Военные перекроют алтайские трассы на пять дней

СЕГОДНЯ 08:09 2019-01-28T08:09:07+03:00

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В Алтайском крае ограничат движения на трассах. Связано это с плановым движением военных колон. Как сообщает краевая Госавтоинспекция, ограничение введут для всех видов транспорта на следующих участках дорог:

- 28 января с 21:45 до 00:45 29 января на автодороге «(н. п. Украинский) – а/д Р-256 – граница Косихинского и Первомайского районов;

- 29 января с 21:50 до 00:50 на автодороге «(н.п. Новокраюшкино) – а/д Новокраюшкино – Первомайское – а/д Р-256 – (н.п. Озерки);

- 30 января с 17:40 до 20:40 на автодороге «(н.п. Озерки) – а/д Р-256»;

- 31 января с 16:45 до 19:45 на автодороге «(граница Косихинского и Первомайского районов) – а/д Р-256 – (н.п. Украинский);

- 1 февраля с 04:50 до 07:50 на автодороге «(н.п. Озерки) – а/д Р-256 – Первомайское – Новокраюшкино».

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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