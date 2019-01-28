СЕГОДНЯ 07:35 2019-01-28T07:35:48+03:00

Две сумки одежды украла жительница алтайского села у своей родственницы Фото: предоставлено пресс-службой

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Жительница села Советское Алтайского края, проснувшись утром, обнаружила, что у нее пропали личные вещи. Из перевернутых полок были украдены обувь и женская одежда.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, подозреваемая в краже уже задержана. По данным полиции 30-летняя родственница потерпевшей ночью вырвала пробой запирающего устройства и вынесла из дома две сумки с женской одеждой. Уточняется, что ранее злоумышленница неоднократно бывала в этом доме. Ущерб от совершенного преступления составил более десяти тысяч рублей.

Полицейские уже изъяли украденные вещи и вернули хозяйке. Известно, что подозреваемая в краже ранее имела проблемы с законом. Она дважды привлекалась к уголовной ответственности.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) возбуждено уголовное дело.