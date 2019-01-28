2019-01-28T06:57:31+03:00
Общество

Онкологический филиал Минздрава России в Алтайском крае могут закрыть

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Алтайский филиал «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России могут закрыть в ближайшее время. Решение о ликвидации уже приняли в головном учреждении в Москве по итогам проверки.

Об этом сообщает «Политсибру» со ссылкой на собственные источники. По данным издания «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» имеет три филиала. Помимо Барнаула, есть Приволжский филиал, который базируется в Казани и научно-производственный филиал «Наукпрофи», который находится в Москве.

Тем временем и.о. директора Алтайского филиала Дмитрий Ганов не стал подтверждать информацию о ликвидации подразделения. Он заявил, что у него такой информации нет.

– Мы успешно сдали все отчеты за 2018 год, никаких претензий со стороны Москвы нам не озвучивалось. Пока мне трудно сказать, в связи с чем может быть принято такое решение. Возможно, это как-то связано с переподчинением, – сказал Дмитрий Ганов.

Алтайский филиал «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России открыли в декабре 2002 года. Основной задачей подразделения стала разработка и совершенствование методов диагностики и лечения злокачественных опухолей.

В Министерстве здравоохранения Алтайского края информацию о возможном закрытии Алтайского филиала «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» пока не комментируют.

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