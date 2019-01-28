2019-01-28T06:56:55+03:00
Наука

Выбираем «правильную» колбасу

Алтайская лаборатория рассказывает, на что обратить внимание при выборе колбасы
Поделиться:
Изменить размер текста:

Чтобы купить хорошую и качественную колбасу, нужно знать, как определить ее качество.

Полукопченую колбасу изготавливают на натуральных опилках. Часто производители колбасы экономят на этом и используют при ее производстве искусственный "дым". Такая колбаса будет иметь резкий запах, аромат ее будет явно немясной. Посмотрите, какой жир имеется в колбасе. Варено-копченая колбаса не должна иметь сильного аромата. В колбасу с сильными ароматами добавляют много химии.

Сырокопченая колбаса должна иметь твердую структуру. Изучайте этикетку на колбасе. Если увидите, что в ее состав добавлены Е1200, следовательно, технология копчения не была соблюдена. Качество такой колбасы оставляет желать лучшего. Самые доступные по цене - это вареные колбасы, в которых часто вместо мяса, добавляется соя. А чтобы такая колбаса была вкусной и аппетитной, в нее производители добавляют различные вкусовые приправы, чеснок. Понюхайте такую колбасу, и если у нее сильный пряный аромат, перед вами не настоящая вареная колбаса, а колбаса, в которую добавлена соя.

Покупая колбасу, читайте состав, который написан на этикетке. Лучше покупать ту колбасу, которая сделана по ГОСТу, а не по техническим условиям (ТУ). Естественно, такая колбаса и стоить будет намного дороже.

ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» является учреждением, имеющим соответствующую аккредитацию, на выполнение исследований пищевых продуктов, кормов и прочего на показатели качества и безопасности.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Две сумки одежды украла жительница алтайского села у своей родственницы
Онкологический филиал Минздрава России в Алтайском крае могут закрыть
Алтайские онкологи приглашают посетить «Школу здоровья»
Волейболисты «Университета» дважды обыграли гостей из Грозного
В Барнауле 28 января похолодает до -24 градусов
На следующей неделе в Барнауле начнется запись детей в первый класс
Иномарка и ВАЗ столкнулись в Барнауле
Жительница Новоалтайска перевела продавцу-мошеннику более 37 тысяч рублей
В Алтайском крае вводится карантин по гриппу
Охранник и член сборной России пытались ограбить девушку в Барнауле
Ветер до 23 метров в секунду и морозы ожидаются на Алтае
Алтайские полицейские задержали трех мужчин с марихуаной
Барнаульским студентам платят почти меньше всех в стране
Алтайские волейболисты сыграют с клубом из Казани
Барнаульцы пресекли нелегальную свалку снега
Рубцовская школьница украла золото на четверть миллиона ради мобильника и развлечений
Четвертая каналопромывочная машина появилась в Барнауле
Конкурс на самые креативные сани пройдет на Алтае
В Барнауле поймали похитителя аккумуляторов
Ко Дню снятия блокады в Барнауле пройдут памятные мероприятия
В Барнауле выделят 50 млн рублей на покупку дорожной техники
Полураздетые моржи пробежались по центру Барнаула в честь четырех праздников
Рекордный хоровод соберут на «Сибирской Масленице»
Женщина постоянно избивала сожителя и в итоге убила
Предприниматель незаконно спилил в парке «Изумрудный» 560 деревьев
Алтай-Кокс инвестирует в природоохранные мероприятия
В аэропорту Барнаула в этом году отремонтируют международный сектор
Власти не подтвердили слух о скелетах на месте детсада в Камне-на-Оби