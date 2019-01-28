2019-01-28T05:52:34+03:00
Общество

Алтайские онкологи приглашают посетить «Школу здоровья»

Занятие проводится бесплатно и будет посвящено здоровому питанию
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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В ближайшую субботу, 2 февраля, в канун Всемирного дня борьбы против рака в краевом онкологическом диспансере «Надежда» пройдет занятие «Здоровое питание для жизни – профилактика и лечение злокачественных опухолей». Принять участие в нем могут все желающие.

Модератор «Школы Здоровья» - онколог-маммолог Алтайского краевого онкологического диспансера с 20-летним стажем работы в онкологии Наталья Михеева. Наталья Анатольевна расскажет о том, как пища влияет на наше здоровье, почему не рекомендуется злоупотреблять мясом и как с помощью еды «освоить» принципы пищевой самозащиты от болезней. Одним словом - можно будет подчерпнуть много полезной информации.

Занятие пройдет 2 февраля, в субботу, по адресу: г.Барнаул, Змеиногорский тракт, 110к, 3 этаж лучевого корпуса, конференц-зал. Посетить его можно абсолютно бесплатно.

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