2019-01-28T04:29:34+03:00
Спорт

Волейболисты «Университета» дважды обыграли гостей из Грозного

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Для волейболистов барнаульского «Университета» продолжается домашняя серия из шести матчей. В минувшие выходные 26 и 27 января алтайская команда принимала на своей площадке соседей по турнирной таблице – ВК «Грозный».

В первом матче «Университету» пришлось проявить характер. Уступая в первом сете со счетом 11:17, барнаульцы сумели не только догнать соперника, но и выиграть в партии – 25:23.

Второй и третий сеты алтайская команда выиграла с одинаковым счетом 25:16.

Спустя сутки, команды вновь вышли на площадку СК «Победа».

Еще на разминке было заметно, что волейболисты «Грозного» полны решимости взять реванш.

Уже в первой партии гости на деле подтвердили свои намерения, выиграв сет со счетом 25:20.

Барнаульцы в свою очередь также не хотели терять очки. Второй сет сложился в пользу «Университета» - 25:21. В третьей партии вновь сильнее оказались хозяева – 25:20.

До конца держалась интрига в четвертом сете. Неуступчивый «Грозный» пытался перевести матч в решающую пятую партию, но у барнаульцев были свои планы на этот вечер. В итоге «Университет» выиграл в этом сете со счетом 25:23.

Две победы над «Грозным» позволили барнаульцам переместиться на седьмое место в турнирной таблице.

2 и 3 февраля «Университет» сыграет на своей площадке против одинцовской «Искры».

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две сумки одежды украла жительница алтайского села у своей родственницы
Онкологический филиал Минздрава России в Алтайском крае могут закрыть
Выбираем «правильную» колбасу
Алтайские онкологи приглашают посетить «Школу здоровья»
В Барнауле 28 января похолодает до -24 градусов
На следующей неделе в Барнауле начнется запись детей в первый класс
Иномарка и ВАЗ столкнулись в Барнауле
Жительница Новоалтайска перевела продавцу-мошеннику более 37 тысяч рублей
В Алтайском крае вводится карантин по гриппу
Охранник и член сборной России пытались ограбить девушку в Барнауле
Ветер до 23 метров в секунду и морозы ожидаются на Алтае
Алтайские полицейские задержали трех мужчин с марихуаной
Барнаульским студентам платят почти меньше всех в стране
Алтайские волейболисты сыграют с клубом из Казани
Барнаульцы пресекли нелегальную свалку снега
Рубцовская школьница украла золото на четверть миллиона ради мобильника и развлечений
Четвертая каналопромывочная машина появилась в Барнауле
Конкурс на самые креативные сани пройдет на Алтае
В Барнауле поймали похитителя аккумуляторов
Ко Дню снятия блокады в Барнауле пройдут памятные мероприятия
В Барнауле выделят 50 млн рублей на покупку дорожной техники
Полураздетые моржи пробежались по центру Барнаула в честь четырех праздников
Рекордный хоровод соберут на «Сибирской Масленице»
Женщина постоянно избивала сожителя и в итоге убила
Предприниматель незаконно спилил в парке «Изумрудный» 560 деревьев
Алтай-Кокс инвестирует в природоохранные мероприятия
В аэропорту Барнаула в этом году отремонтируют международный сектор
Власти не подтвердили слух о скелетах на месте детсада в Камне-на-Оби