Волейболисты «Университета» дважды обыграли гостей из Грозного

СЕГОДНЯ 04:29 2019-01-28T04:29:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Для волейболистов барнаульского «Университета» продолжается домашняя серия из шести матчей. В минувшие выходные 26 и 27 января алтайская команда принимала на своей площадке соседей по турнирной таблице – ВК «Грозный».

В первом матче «Университету» пришлось проявить характер. Уступая в первом сете со счетом 11:17, барнаульцы сумели не только догнать соперника, но и выиграть в партии – 25:23.

Второй и третий сеты алтайская команда выиграла с одинаковым счетом 25:16.

Спустя сутки, команды вновь вышли на площадку СК «Победа».

Еще на разминке было заметно, что волейболисты «Грозного» полны решимости взять реванш.

Уже в первой партии гости на деле подтвердили свои намерения, выиграв сет со счетом 25:20.

Барнаульцы в свою очередь также не хотели терять очки. Второй сет сложился в пользу «Университета» - 25:21. В третьей партии вновь сильнее оказались хозяева – 25:20.

До конца держалась интрига в четвертом сете. Неуступчивый «Грозный» пытался перевести матч в решающую пятую партию, но у барнаульцев были свои планы на этот вечер. В итоге «Университет» выиграл в этом сете со счетом 25:23.

Две победы над «Грозным» позволили барнаульцам переместиться на седьмое место в турнирной таблице.

2 и 3 февраля «Университет» сыграет на своей площадке против одинцовской «Искры».