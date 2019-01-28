В Барнауле 28 января похолодает до -24 градусов

СЕГОДНЯ 04:09 2019-01-28T04:09:06+03:00

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В Алтайский край пришли морозы – в ночь на 28 января температура в западных районах опустилась до -30…-35 градусов.

По данным синоптиков, днем ожидается -20…-25 градусов. В отдельных районах небольшой снег, ветер западный 4-9 метров в секунду. В Барнауле ночью столбик термометра опускался до -26…-28 градусов, днем поднимется до -22…-24 градусов. Возможен небольшой снег, ветер западный 4-9 метров в секунду.

До 31 января средняя температура воздуха в Алтайском крае ожидается -22…-16 градуса. Преобладающая ночная температура воздуха -24…-19, дневная -18…-14.

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