На следующей неделе в Барнауле начнется запись детей в первый класс

СЕГОДНЯ 15:31 2019-01-27T15:36:58+03:00

В новом учебном году в первый класс в Алтайском крае пойдут почти 30 тысяч детей. Фото: Дарья САВЕНКО

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С 1 февраля в Барнауле, как и во всем Алтайском крае, стартует прием документов для зачисления в первый класс детей, «прикрепленных» к школе. Заявления для зачисления будущих первоклассников не по прописке будут принимать с 1 июля.

Подать документы можно как лично, так и в электронном виде. В первом случае родителям необходимо принести с собой оригинал паспорта родителя или законного представителя; оригинал свидетельства о рождении и оригинал свидетельства о регистрации ребенка на закрепленной территории.

Записать ребенка в первый класс можно и при помощи интернета. Правда, для этого родители должны быть зарегистрированы на портале «Госуслуги». Это потребуется, чтобы авторизоваться на портале образовательных услуг Алтайского края по адресу https://eso.edu22.info.

В новом учебном году в первый класс в Алтайском крае пойдут почти 30 тысяч детей.

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