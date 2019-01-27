На следующей неделе в Барнауле начнется запись детей в первый класс
С 1 февраля в Барнауле, как и во всем Алтайском крае, стартует прием документов для зачисления в первый класс детей, «прикрепленных» к школе. Заявления для зачисления будущих первоклассников не по прописке будут принимать с 1 июля.
Подать документы можно как лично, так и в электронном виде. В первом случае родителям необходимо принести с собой оригинал паспорта родителя или законного представителя; оригинал свидетельства о рождении и оригинал свидетельства о регистрации ребенка на закрепленной территории.
Записать ребенка в первый класс можно и при помощи интернета. Правда, для этого родители должны быть зарегистрированы на портале «Госуслуги». Это потребуется, чтобы авторизоваться на портале образовательных услуг Алтайского края по адресу https://eso.edu22.info.
В новом учебном году в первый класс в Алтайском крае пойдут почти 30 тысяч детей.
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В Барнауле 1 февраля начинается запись детей в школу
С 1 февраля в Барнауле стартует прием документов поступающих в первый класс. В первую очередь, школы обязаны зачислить тех, кто живет на прикрепленной территории, а уже потом остальных ребят (подробнее).