Иномарка и ВАЗ столкнулись в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:07 2019-01-27T12:07:04+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло днем в воскресенье, 27 января 2019 года, на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского.

Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул» очевидцы, столкнулись Nissan Sunny и ВАЗ 2107. Обе машины получили серьезные повреждения. Предположительно, в ДТП есть пострадавшие.

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