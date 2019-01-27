2019-01-27T12:07:04+03:00
Происшествия

Иномарка и ВАЗ столкнулись в Барнауле

Дарья САВЕНКО
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Скриншот паблика «Инцидент Барнаул»Скриншот паблика «Инцидент Барнаул»
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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло днем в воскресенье, 27 января 2019 года, на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского.

Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул» очевидцы, столкнулись Nissan Sunny и ВАЗ 2107. Обе машины получили серьезные повреждения. Предположительно, в ДТП есть пострадавшие.

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