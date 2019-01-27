Иномарка и ВАЗ столкнулись в Барнауле
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло днем в воскресенье, 27 января 2019 года, на пересечении улиц Георгия Исакова и Островского.
Как сообщили в паблике «Инцидент Барнаул» очевидцы, столкнулись Nissan Sunny и ВАЗ 2107. Обе машины получили серьезные повреждения. Предположительно, в ДТП есть пострадавшие.
Читайте также
Жительница Новоалтайска перевела продавцу-мошеннику более 37 тысяч рублей
Жительница Новоалтайска хотела купить лодочный мотор, но стала жертвой мошенников. Инцидент произошел в ноябре прошлого года (подробнее).
Глава Барнаула поручил усилить борьбу со снегом и гололедом
Глава города Сергей Дугин поручит усилить меры борьбы со снегом и гололедом на тротуарах.Сейчас механизированная уборка тротуаров города от снега ведется в ночную смену. Однако в период снегопадов тракторы со щетками проходят по городским тротуарам и днем (подробнее).