Жительница Новоалтайска перевела продавцу-мошеннику более 37 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:42 2019-01-27T09:42:38+03:00

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Жительница Новоалтайска хотела купить лодочный мотор, но стала жертвой мошенников. Инцидент произошел в ноябре прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 38-летняя женщина на одном из сайтов в интернете заказала лодочный мотор стоимостью около 75 тысяч рублей. Продавец пояснил, что для его оправки необходимо оплатить половину его стоимости, что женщина и сделала. Она перевела 37 400 рублей и стала ждать посылку, которая должна была прийти в Барнаул течение 7 - 10 дней. Однако, после перечисления денег, продавец перестал выходить на связь

В ведомстве рассказали, что уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Сотрудники полиции напоминают о том, что не нужно перечислять денежные средства неизвестным вам лицам.