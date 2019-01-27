В Алтайском крае вводится карантин по гриппу
В Алтайском крае вводят ограничительные мероприятия из-за большого числа заболевших ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в регионе превышен на 47,7%.
Соответствующее постановление подписал 24 января 2019 года главный санитарный врач по Алтайскому краю И. Пащенко. Ограничительные мероприятия вводятся с понедельника, 28 января в медицинских, образовательных организациях, организациях соцобслуживания, а также торговли и транспорта.
По последним данным регионального Роспотребнадзора, с 14 по 20 января в поликлиники края обратились 21 тысяча человек. Большинство – 63 процента – дети до 14 лет.
Как уберечься от ОРВИ и гриппа:
– Соблюдать режим труда и отдыха;
– Сбалансировано питаться, включить витамины А и С (морковь, курага, авокадо, апельсины, лимоны и т.п.);
– Регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку;
– Носить одноразовую медицинскую маску в местах массового скопления людей;
– Регулярно умывать лицо, руки и промывать носовые пазухи.
При первых признаках простуды необходимо обратиться в поликлинику. Ни в коем случае нельзя самому себе прописывать лекарства и применять сомнительные народные методы в борьбе с ОРВИ.