В Алтайском крае вводится карантин по гриппу

СЕГОДНЯ 07:49 2019-01-27T08:09:36+03:00

с 14 по 20 января в поликлиники края обратились 21 тысяча человек. Фото: Дарья САВЕНКО

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В Алтайском крае вводят ограничительные мероприятия из-за большого числа заболевших ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в регионе превышен на 47,7%.

Соответствующее постановление подписал 24 января 2019 года главный санитарный врач по Алтайскому краю И. Пащенко. Ограничительные мероприятия вводятся с понедельника, 28 января в медицинских, образовательных организациях, организациях соцобслуживания, а также торговли и транспорта.

По последним данным регионального Роспотребнадзора, с 14 по 20 января в поликлиники края обратились 21 тысяча человек. Большинство – 63 процента – дети до 14 лет.

Как уберечься от ОРВИ и гриппа:

– Соблюдать режим труда и отдыха;

– Сбалансировано питаться, включить витамины А и С (морковь, курага, авокадо, апельсины, лимоны и т.п.);

– Регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку;

– Носить одноразовую медицинскую маску в местах массового скопления людей;

– Регулярно умывать лицо, руки и промывать носовые пазухи.

При первых признаках простуды необходимо обратиться в поликлинику. Ни в коем случае нельзя самому себе прописывать лекарства и применять сомнительные народные методы в борьбе с ОРВИ.