2019-01-27T08:09:36+03:00
Общество

В Алтайском крае вводится карантин по гриппу

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
с 14 по 20 января в поликлиники края обратились 21 тысяча человек.с 14 по 20 января в поликлиники края обратились 21 тысяча человек.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

В Алтайском крае вводят ограничительные мероприятия из-за большого числа заболевших ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в регионе превышен на 47,7%.

Соответствующее постановление подписал 24 января 2019 года главный санитарный врач по Алтайскому краю И. Пащенко. Ограничительные мероприятия вводятся с понедельника, 28 января в медицинских, образовательных организациях, организациях соцобслуживания, а также торговли и транспорта.

По последним данным регионального Роспотребнадзора, с 14 по 20 января в поликлиники края обратились 21 тысяча человек. Большинство – 63 процента – дети до 14 лет.

Как уберечься от ОРВИ и гриппа:

– Соблюдать режим труда и отдыха;

– Сбалансировано питаться, включить витамины А и С (морковь, курага, авокадо, апельсины, лимоны и т.п.);

– Регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку;

– Носить одноразовую медицинскую маску в местах массового скопления людей;

– Регулярно умывать лицо, руки и промывать носовые пазухи.

При первых признаках простуды необходимо обратиться в поликлинику. Ни в коем случае нельзя самому себе прописывать лекарства и применять сомнительные народные методы в борьбе с ОРВИ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Охранник и член сборной России пытались ограбить девушку в Барнауле
Ветер до 23 метров в секунду и морозы ожидаются на Алтае
Алтайские полицейские задержали трех мужчин с марихуаной
Барнаульским студентам платят почти меньше всех в стране
Алтайские волейболисты сыграют с клубом из Казани
Барнаульцы пресекли нелегальную свалку снега
Рубцовская школьница украла золото на четверть миллиона ради мобильника и развлечений
Четвертая каналопромывочная машина появилась в Барнауле
Конкурс на самые креативные сани пройдет на Алтае
В Барнауле поймали похитителя аккумуляторов
Ко Дню снятия блокады в Барнауле пройдут памятные мероприятия
В Барнауле выделят 50 млн рублей на покупку дорожной техники
Полураздетые моржи пробежались по центру Барнаула в честь четырех праздников
Рекордный хоровод соберут на «Сибирской Масленице»
Женщина постоянно избивала сожителя и в итоге убила
Предприниматель незаконно спилил в парке «Изумрудный» 560 деревьев
Алтай-Кокс инвестирует в природоохранные мероприятия
В аэропорту Барнаула в этом году отремонтируют международный сектор
Власти не подтвердили слух о скелетах на месте детсада в Камне-на-Оби