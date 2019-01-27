Охранник и член сборной России пытались ограбить девушку в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:02 2019-01-27T06:14:00+03:00

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Двое парней пытались ограбить девушку в субботу, 26 января, около 20:50 по адресу Солнечная поляна 5 к1 в Барнауле. Об этом очевидцы сообщили в группе «Инцидент Барнаул».

Парни приметили одинокую девушку и решили отнять у нее женскую сумочку. Но девушка с ней расставаться не хотела, поэтому оказала сопротивление и кричала «Грабят, помогите». Злоумышленники испугались криков и убежали с пустыми руками. Девушка позвонила в полицию и сообщила приметы подозреваемых. Что интересно, первый был одет в белую куртку с черной надписью «Сборная России», второй в черную куртку с надписью «ОХРАНА».

Вскоре криминальный дуэт задержали недалеко от места преступления.

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