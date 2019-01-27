Ветер до 23 метров в секунду и морозы ожидаются на Алтае

СЕГОДНЯ 05:27 2019-01-27T06:04:01+03:00

Порывы ветра составят 8-13 метров в секунду, а местами и вовсе 18-23 метров в секунду. Фото: Дарья САВЕНКО

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В воскресенье, 27 января 2019 года, в Алтайском крае ожидается сильный ветер. По данным синоптиков, его порывы составят 8-13 метров в секунду, а местами и вовсе 18-23 метров в секунду.

Помимо этого, в течение всего дня почти во всех районах будет метель. Сегодня ожидается -6…-11 градусов, в северо-западных районах -16…-21 с похолоданием в течение дня. В Барнауле -13…-15 градусов с похолоданием в течение дня. В начале дня снег, метель.

В ночь на понедельник, 28 января, температура по региону опустится до -25…-30 градусов, местами -32…-37. Днем ожидается -20…-25 градусов. В Барнауле ночью -28…-30 градусов, днем -20…-22. В начале ночи снег, днем без осадков.

До 31 января средняя температура воздуха ожидается -22…-16 градусов. Преобладающая ночная температура воздуха -24…-19, дневная -18…-14.