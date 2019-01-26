2019-01-26T15:43:02+03:00
Происшествия

Алтайские полицейские задержали трех мужчин с марихуаной

Иван ОЛЕКСЮК
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Алтайские полицейские задержали трех мужчиин в селе Сараса по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

У мужчин 1980, 1987 и 1994 годов рождения изъяли два пакета и сумку, наполненные веществом растительного происхождения.

- Содержимое пакетов и сумки было изъято и направлено на исследование. Эксперты установили, что в них находилась марихуана, массой: 442, 578 и 606 граммов. Мужчины были задержаны в легковом автомобиле, на котором и приехали в населенный пункт для того, чтобы собрать дикорастущую коноплю. Об этом стало известно сотрудникам по контролю за оборотом наркотиков в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, - сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

В отношении каждого из мужчин возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

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