Баранульским студентам платят почти меньше всех в стране

СЕГОДНЯ 14:13 2019-01-26T14:15:49+03:00

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Барнауле снова не на высоте. Портал «Авито» составил рейтинг зарплат ко дню студенчества, по которому вышло, что на Алтае работодатели экономят на выплатах молодым специалистам.

Эксперты сравнили зарплаты и стоимость аренды жилья. Барнаул оказался в самом конце списка.

Как следует из исследования, при средней зарплате в 29 573 рубля российский студент вынужден отдавать половину своего дохода, если снимает квартиру, и почти треть в том случае, если выбирает комнату.

В Барнауле средняя арендная плата составляет 10 898 рублей за квартиру и 6 073 рублей за комнату.

Самое дешевое жилье оказалось в Ульяновске - в среднем 10 152 рубля в месяц, а дороже всего – в Москве (34 393 рубля).

Самые высокие зарплаты работодатели предлагали студентам в Москве (в среднем 42 081 рубль в месяц), Санкт-Петербурге (34 486 рублей) и Екатеринбурге (30 815 рублей), а самые низкие – в Барнауле (21 723 рубля), Волгограде (21 435 рублей) и Омске (21 394 рубля).