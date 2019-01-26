Алтайские волейболисты сыграют с клубом из Казани

СЕГОДНЯ 13:05 2019-01-26T13:05:48+03:00

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В Барнауле состоятся очередные матчи чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «А». Игры пройдут 26 - 27 января в барнаульском спорткомплексе «Победа» (улица Антона Петрова, 146г).

Алтайская команда «Университет» сыграет с командой «Грозный». Начало игр в 17.00, вход свободный.

Как сообщает официальный сайт правительства Алтайского края, в прошлых домашних матчах, которые прошли 19 и 20 января, барнаульские волейболисты встречались с командой «Академия - Казань». В первой игре хозяева одержали победу со счетом 3:0, во второй уступили - 2:3.

Сейчас «Университет» находится на восьмом месте в турнирной таблице (10 побед и 14 поражений), соперник - на шестой строчке (11 побед и 13 поражений). 2 - 3 февраля барнаульцы проведут дома две встречи с командой «Искра» (Московская область).