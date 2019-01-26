2019-01-26T12:24:26+03:00
Общество

Барнаульцы пресекли нелегальную свалку снега

Иван ОЛЕКСЮК
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Жители барнаульской улицы Приречной пожаловались на спецтехнику, которая вывозила снег в пойму реки Обь. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Барнаул 22».

Точная информация об инциденте уточняется. Как рассказали подписчики сообщества, из опасения, что весной снег растает и может подтопить дома, местные жители поинтересовались у рабочих, кто дал разрешение на свал снега (это при том, что на месте был установлен знак «Въезд запрещен»), а также обратились в администрацию города.

- Неизвестные, по словам горожан, «прикрывались» разрешением некоего управляющего, - сообщается в сообществе.

После предупреждения обратиться в надзорные органы сразу нашелся ответственный за вывоз снега. На место прибыли представители администрации. В итоге ситуацию удалось разрешить и теперь снег должны будут вывезти в другое место до наступления оттепели.

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