Рубцовская школьница украла золото на четверть миллиона ради мобильника и развлечений

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-26T12:05:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рубцовске будут судить 15-летнюю школьницу, которая стащила золотые украшения из дома своей подружки на сумму 270 тыс. рублей.

Золото вовровка сдала в ломбард, а деньги потратила на покупку мобильного телефона и развлечения.

- В сентябре 2018 года обвиняемая после школы пришла в гости к своей однокласснице. Увидев в спальной комнате прозрачную коробочку с золотыми изделиями, она решила похитить ценности. Подросток незаметно положила коробочку в карман своей куртки и ушла домой, - сообщает краевой Следственный комитет.

Пропажу украшений семья заметила только через несколько дней и сообщила в полицию. Оперативники почти сразу вычислили, кто причастен к хищению

Против школьницы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).