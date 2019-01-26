Рубцовская школьница украла золото на четверть миллиона ради мобильника и развлечений
В Рубцовске будут судить 15-летнюю школьницу, которая стащила золотые украшения из дома своей подружки на сумму 270 тыс. рублей.
Золото вовровка сдала в ломбард, а деньги потратила на покупку мобильного телефона и развлечения.
- В сентябре 2018 года обвиняемая после школы пришла в гости к своей однокласснице. Увидев в спальной комнате прозрачную коробочку с золотыми изделиями, она решила похитить ценности. Подросток незаметно положила коробочку в карман своей куртки и ушла домой, - сообщает краевой Следственный комитет.
Пропажу украшений семья заметила только через несколько дней и сообщила в полицию. Оперативники почти сразу вычислили, кто причастен к хищению
Против школьницы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).