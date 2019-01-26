Четвертая каналопромывочная машина появилась в Барнауле

СЕГОДНЯ 09:23 2019-01-26T09:23:30+03:00

Изменить размер текста: A A

На улицах Барнаула станет больше каналопромывочных машин. Коммунальщики закупили еще одну единицу техники и теперь их четыре.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с помощью машины можно будет работать на трубопроводах большого диаметра – до 1200 мм, проводить аварийную и профилактическую промывку канализации.

- Из-за своих относительно небольших размеров машина сможет работать в труднодоступных местах – узких улицах, где не может пройти крупногабаритная техника, и дворах, к которым затруднен проезд, - сообщает барнаульский Водоканал.

Техника позволяет сократить время работы на сетях, быстрее устранять засоры, проводить профилактические промывки. Кстати, после приобретения четвертой каналопромывочной машины в новогодние праздники было промыто в два раза больше сетей, чем в прошлом году.