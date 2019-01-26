Конкурс на самые креативные сани пройдет на Алтае

СЕГОДНЯ 08:36 2019-01-26T08:36:16+03:00

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Организаторы фестиваля «Сибирская Масленица» предлагают всем желающим принять участие в конкурсе «Как по маслу». В рамках конкурса нужно не только изготовить креативные сани, но и проверить их в деле – съехать на них с горы во время празднования «Сибирской Масленицы». Оно состоится 9 марта 2019 года в селе Новотырышкино на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье».

Участие в конкурсе – командное. Приглашаются команды семейные, школьные, студенческие, команды компаний и организаций, состоящие из двух-пяти человек. Будет проведен смотр саней. Жюри оценит креативный дизайн самих саней, костюмы участников команды, двухминутную презентацию команды, дальность спуска и надежность саней – доедут ли такие сани до финиша без поломок.

Победителей определят в пяти призовых местах и трех свободных номинациях: «Зрительские симпатии», «Оригинальная визитка» и «Самые креативные сани». Победители получат денежные призы и ценные подарки.

Для участия в Конкурсе необходимо до 8 марта 2019 года подать заявку, прислав по адресу sunny.altay@gmail.com. Подробнее ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте фестиваля в разделе конкурса.

Контактный телефон по конкурсу (913)210-74-51.