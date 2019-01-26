В Барнауле поймали похитителя аккумуляторов
В Барнауле поймали похитителя аккумуляторов, заявление от пострадавшего хозяина авто поступило в отдел полиции по Центральному району.
Стражи порядка быстро нашли подозреваемого, им оказался 23-летний парень, кстати, ранее судимый.
- Молодой человек путем свободного доступа проник в автомобиль, припаркованный возле жилого дома по улице Гоголя, после чего похитил из него аккумуляторную батарею, - сообщает пресс-служба краевого МВД.
Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили лицо, причастное к совершению преступления, а также место сбыта похищенного имущества. Аккумулятор был обнаружен и изъят в пункте приема аккумуляторов.
В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).