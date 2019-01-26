2019-01-26T05:07:48+03:00
Звезды

Ко Дню снятия блокады в Барнауле пройдут памятные мероприятия

Иван ОЛЕКСЮК
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К 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады по всей стране пройдут памятные мероприятия. 27 января в Барнауле пройдет торжественное возложение цветов на Мемориале Славы.

Отдать дань памяти погибшим и благодарности живым приглашают всех желающих. Начало церемонии в 11.00.

В этот же день в 12.00 в концертном зале Алтайского государственного института культуры (пр-кт Ленина, 66) состоится документально-художественное действо «Вопреки смерти – к красоте жизни!».

Как сообщает мэрия, представление подготовлено на основе исторических документов и публицистических материалов студентами 3 курса Алтайского государственного института культуры. Вход на концерт свободный.

В 18.00 в филармонии состоится онлайн-трансляция Реквиема Джузеппе Верди.

Реквием будет исполнен на русском языке. В концерте принимают участие Российский национальный молодежный симфонический оркестр, Государственная академическая хоровая капелла им. А. А. Юрлова и солисты московского театра «Геликон-опера». Дирижер — Владимир Федосеев.

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