В Барнауле выделят 50 млн рублей на покупку дорожной техники

СЕГОДНЯ 04:59 2019-01-26T04:59:52+03:00

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Из городского бюджета на покупку дорожной техники выделят больше 50 млн рублей в следующем году.

- Деньги пойдут на покупку шести самосвалов ДМК-40 с щеткой, передним отвалом, пескоразбрасывателем, трех тракторов МТЗ-82 с плужно-щеточным оборудованием. Также автопарк пополнится заливщиком швов для выполнения ремонта трещин асфальтобетонных покрытий, - сообщает пресс-служба города.

Сейчас технический парк городской дорожной службы включает 375 единиц техники, из них 243 единицы снегоуборочной техники. Износ техники в учреждении составляет около 90%. Особенно остро дорожная служба нуждается в коммунальных дорожных машинах, при помощи которых в зимний период выполняется распыление реагентов на проезжей части, а также прометание дорожного полотна от снега и его сдвигание в придорожный лоток для формирования снежного вала. Тракторы с плужно-щеточным оборудованием незаменимы для очистки от снега тротуаров.