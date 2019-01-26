2019-01-26T04:59:52+03:00
Общество

В Барнауле выделят 50 млн рублей на покупку дорожной техники

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из городского бюджета на покупку дорожной техники выделят больше 50 млн рублей в следующем году.

- Деньги пойдут на покупку шести самосвалов ДМК-40 с щеткой, передним отвалом, пескоразбрасывателем, трех тракторов МТЗ-82 с плужно-щеточным оборудованием. Также автопарк пополнится заливщиком швов для выполнения ремонта трещин асфальтобетонных покрытий, - сообщает пресс-служба города.

Сейчас технический парк городской дорожной службы включает 375 единиц техники, из них 243 единицы снегоуборочной техники. Износ техники в учреждении составляет около 90%. Особенно остро дорожная служба нуждается в коммунальных дорожных машинах, при помощи которых в зимний период выполняется распыление реагентов на проезжей части, а также прометание дорожного полотна от снега и его сдвигание в придорожный лоток для формирования снежного вала. Тракторы с плужно-щеточным оборудованием незаменимы для очистки от снега тротуаров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ко Дню снятия блокады в Барнауле пройдут памятные мероприятия
Полураздетые моржи пробежались по центру Барнаула в честь четырех праздников
Рекордный хоровод соберут на «Сибирской Масленице»
Женщина постоянно избивала сожителя и в итоге убила
Предприниматель незаконно спилил в парке «Изумрудный» 560 деревьев
Алтай-Кокс инвестирует в природоохранные мероприятия
В аэропорту Барнаула в этом году отремонтируют международный сектор
Власти не подтвердили слух о скелетах на месте детсада в Камне-на-Оби
Следком разберется, почему в Новоалтайске школьники рискуют своей жизнью
Новый цех и сырохранилище по созреванию сыра до полугода построят на Алтае
Дорожники работают в усиленном режиме на алтайских трассах
Глава Барнаула поручил усилить борьбу со снегом и гололедом
В Бийске оптом продают «чудодейственных» жуков-знахарей, которых едят живьем
Приют для животных собирает деньги на «ласкомобиль»
Где на Алтае проводят радиологическое обследование участков застройки и зданий
ВТБ Лизинг нарастил портфель в сегменте «Авто» на 10%
Житель Бийска в пьяном угаре изнасиловал жену брата
Более 900 километров дорог Алтайского края приведут в нормативное состояние
Барнаульские депутаты могут лишиться компенсаций в 6 тысяч рублей
Многодетный отец из Алтайского края совращал девочек в социальных сетях
ГИБДД рассказала о самых опасных участках в Алтайском крае
В Барнауле открыли продажу билетов на самолет в Томск и Абакан
Ветер до 20 метров в секунду обещают 25 января в Алтайском крае
Сельчанин до смерти избил знакомого из-за некачественного самогона
«Геомаркет» остается закрытым по решению суда
Жительница Белокурихи потеряла более 10 тысяч рублей в погоне за «призом от банка»
Бийские автоперевозчики просят поднять цену проезда до 20 рублей
Жительницу Барнаула лишили прав после наезда на ребенка