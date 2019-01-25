Полураздетые моржи пробежались по центру Барнаула в честь четырех праздников

СЕГОДНЯ 16:44 2019-01-25T16:46:06+03:00

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Команда моржей «Белые медведи» 25 января пробежалась по центральной аллее пр. Ленина в Барнауле. Поводом для забега стали праздники.

- 25 января россияне отмечают День студента, Татьянин день, День рождения Владимира Высоцкого и День моржа. В честь этого мы и провели акцию, - рассказал предводитель «медведей» Александр Зеленецкий.

Полураздетые моржи пробежались по центру БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ

Стартовали любители зимнего плавания в 17 часов от площади Советов и добежали до набережной речного вокзала. Длина маршрута составила три километра. А после пробежки «Белые медведи» отправились плавать в прорубь на Пионерском озере.

Впрочем, в декабре команда устроила куда более интересную акцию – возле краевой администрации они танцевали и обливались ледяной водой под песню Михаила Евдокимова «Банька».

Полураздетые моржи пробежались по центру БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ

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