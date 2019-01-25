2019-01-25T16:21:33+03:00
Общество

Рекордный хоровод соберут на «Сибирской Масленице»

Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Сибирская масленицаСибирская масленицаФото: Олег УКЛАДОВ
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9 марта в селе Новотырышкино всех гостей фестиваля «Сибирская Масленица» пригласят встать в самый большой масленичный хоровод и тем самым установить новый рекорд.

Чтобы хоровод был признан рекордным, он должен состоять более чем из 1082 человек – таков действующий рекорд, зафиксированный в Книге рекордов России. Его установили в феврале 2018 года в Омске. Впервые же рекорд по масленичным хороводам был установлен в 2015 году в Москве – собралось 220 человек.

Алтайский край тоже является «автором» необычного рекорда. Так, в течение трех лет подряд, начиная с 2016 года, летом на озере Яровое устанавливают рекорд по лежанию на воде «звездочкой». Последний собрал 2183 человека.

Масленичный хоровод – это новая, современная традиция, которой, по мнению специалиста, у наших предков не было.

- Хороводы водили на Святки, а также после Пасхи, начиная с Красной горки и до Троицы. И это была одна из допустимых форм общения молодежи – неженатых парней и незамужних девушек, - рассказывает Вероника Бодрова, старший научный сотрудник сектора «Традиционная русская культура» Государственного художественного музея края. - А на Масленицу наши предки устраивали другие забавы – состязания в удали, кулачные бои, катания с гор, на лошадях, шествие «масленского» поезда, сжигание масленицы.

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