Женщина постоянно избивала сожителя и в итоге убила

СЕГОДНЯ 15:48 2019-01-25T16:00:09+03:00

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Жительница Барнаула отправится за решетку за убийство сожителя.

Как сообщили в Следственном управлении СК по краю, 36-летняя женщина и ее сожитель в ноябре 2018 года дома распивали спиртное в компании знакомых. Мужчина взял деньги, чтобы купить спиртное, а она, разозлившись, ножом порезала ему ногу.

- Гости просили хозяйку вызвать «скорую», но та заявила, что не будет этого делать, так как имеет условный срок. Мужчина умер на следующий день на месте происшествия от потери крови, - рассказали в СУСКе.

Обвиняемая убеждала следователя, что не желала смерти потерпевшему. Однако удалось доказать, что она неоднократно избивала сожителя и даже была осуждена за это, что говорит об умышленном характере преступления. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Отмечается, что за асоциальный образ жизни троих малолетних детей пары ранее забрали в детский дом.

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