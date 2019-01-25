Женщина постоянно избивала сожителя и в итоге убила
Жительница Барнаула отправится за решетку за убийство сожителя.
Как сообщили в Следственном управлении СК по краю, 36-летняя женщина и ее сожитель в ноябре 2018 года дома распивали спиртное в компании знакомых. Мужчина взял деньги, чтобы купить спиртное, а она, разозлившись, ножом порезала ему ногу.
- Гости просили хозяйку вызвать «скорую», но та заявила, что не будет этого делать, так как имеет условный срок. Мужчина умер на следующий день на месте происшествия от потери крови, - рассказали в СУСКе.
Обвиняемая убеждала следователя, что не желала смерти потерпевшему. Однако удалось доказать, что она неоднократно избивала сожителя и даже была осуждена за это, что говорит об умышленном характере преступления. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Отмечается, что за асоциальный образ жизни троих малолетних детей пары ранее забрали в детский дом.
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