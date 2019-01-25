Алтай-Кокс инвестирует в природоохранные мероприятия

СЕГОДНЯ 12:39 2019-01-25T12:40:01+03:00

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В 2018 году Алтай-Кокс направил на природоохранные мероприятия 204,6 млн рублей.

На заводе завершили масштабную реконструкцию систем очистки воздуха вагоноопрокидывателей углеподготовительного цеха. Установили высокоэффективные рукавные фильтры, усовершенствовали систему пылеудаления с помощью локальных укрытий, заменили вентиляторы на более мощные. Благодаря этому уровень очистки от пыли достиг 99,5%, улучшились условия труда работников.

Провели также ремонты систем очистки воздуха, отопительных простенков коксовых батарей и дверей камер коксования, градирен технической воды, насосного оборудования.

Улучшение экологических характеристик производства – одна из приоритетных целей Алтай-Кокса. Аккредитованная лаборатория управления экологии контролирует состояние атмосферного воздуха города и санитарно-защитной зоны предприятия. С 2012 года к системе экомониторинга подключили передвижную станцию контроля атмосферного воздуха. В числе природоохранных объектов завода – коллекторные системы сбора выбросов, установки беспылевой выдачи кокса, системы очистки воздуха в основных производственных подразделениях, биохимическая установка очистки сточных вод и многое другое.