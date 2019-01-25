В аэропорту Барнаула в этом году отремонтируют международный сектор

СЕГОДНЯ 12:10 2019-01-25T12:12:23+03:00

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Торги на ремонт залов ожидания международного сектора аэропорта объявило "Авиапредприятие "Алтай".

Согласно условиям контракта, подрядчик должен сделать замену подвесного потолка, смену дверных блоков, устройство декоративной штукатурки и другое.

- Работы следует выполнить за 180 календарных дней. Прием заявок завершается 30 января, итоги подведут 21 февраля. Стартовая цена торгов - 3,3 миллиона рублей, - сообщает «Интерфакс».

Аэропорт Барнаула имени Германа Титова располагает взлетно-посадочной полосой класса "В" и имеет все необходимое для обслуживания воздушных судов. Он имеет возможность принимать Airbus и Boeing, а также самолеты российского производства.

Кстати, в этом году аэропорт возобновил прямые рейсы в Томск и открыл новый рейс в Абакан. Полеты будет выполнять авиакомпания "СиЛа" на судне L410. Стоимость билетов: Барнаул-Абакан - 3 тыс. 935 руб., Барнаул-Томск -2 тыс. 935 руб.