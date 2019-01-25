В аэропорту Барнаула в этом году отремонтируют международный сектор
Торги на ремонт залов ожидания международного сектора аэропорта объявило "Авиапредприятие "Алтай".
Согласно условиям контракта, подрядчик должен сделать замену подвесного потолка, смену дверных блоков, устройство декоративной штукатурки и другое.
- Работы следует выполнить за 180 календарных дней. Прием заявок завершается 30 января, итоги подведут 21 февраля. Стартовая цена торгов - 3,3 миллиона рублей, - сообщает «Интерфакс».
Аэропорт Барнаула имени Германа Титова располагает взлетно-посадочной полосой класса "В" и имеет все необходимое для обслуживания воздушных судов. Он имеет возможность принимать Airbus и Boeing, а также самолеты российского производства.
Кстати, в этом году аэропорт возобновил прямые рейсы в Томск и открыл новый рейс в Абакан. Полеты будет выполнять авиакомпания "СиЛа" на судне L410. Стоимость билетов: Барнаул-Абакан - 3 тыс. 935 руб., Барнаул-Томск -2 тыс. 935 руб.