2019-01-25T11:33:15+03:00
Общество

Власти не подтвердили слух о скелетах на месте детсада в Камне-на-Оби

САПОЖКОВА Александра
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В Камне-на-Оби прошел слух, что на месте возведения детского сада на ул. Речной обнаружили скелеты, из-за чего строительство было приостановлено.

Якобы человеческие останки обнаружили во время рытья котлована на месте, где ранее находилось старое кладбище. Однако власти города называют другую причину остановки строительства - это грунтовые воды, пишет «Банкфакс».

Так, в Минстрое Алтайского края рассказали, что когда рабочие приступили к рытью котлована, оказалось, что грунтовые воды на данном участке залегают слишком близко к поверхности. К этому подрядная организация была не готова и приняла решение приостановить работы. 25 января на объекте находятся представители «Единого заказчика капитального строительства края», которые разбираются в ситуации.

Отстраненный от должности глава Каменского района Федор Найден сообщил, что на месте этого детсада более 20 лет назад располагался некий клуб медиков, который потом снесли. В том, что там могло быть кладбище, Найден усомнился, поскольку при строительстве соседней школы никаких останков обнаружено не было.

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