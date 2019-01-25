Следком разберется, почему в Новоалтайске школьники рискуют своей жизнью

СЕГОДНЯ 10:14 2019-01-25T10:14:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи заинтересовались новостью из социальных сетей о том, что в Новоалтайске школьники подвергают себя опасности, когда идут в школу. Обращение местных жителей опубликовали в группе Barnaul22.

По словам горожан, из-за отсутствия автобуса, их дети вынуждены несколько километров добираться до школы по опасной дороге. Рискуя жизнью, школьники пролезают под грузовыми вагонами у железнодорожной станции, а также идут по аварийному мосту через реку, который в период паводка уходит под воду. Неоднократные обращения родителей в администрацию Новоалтайска остаются без ответа.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, по сообщению родителей назначена доследственная проверка. Ведомство установит, почему дети ежедневно подвергают свою жизнь опасности.

Кроме того, будет дана юридическая оценка бездействию должностных лиц администрации города. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.