Дорожники работают в усиленном режиме на алтайских трассах
В Алтайском крае ухудшилась погода – снег, порывы ветра до 20 метров в секунду и похолодание до -20 градусов. На дорогах это представляет для автомобилистов опасность.
В связи с такой погодой, дорожные службы, обслуживающие федеральные трассы Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан, перешли на усиленный режим работы.
В управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай» сообщили, что в ночь на 25 января на федеральных трассах в крае было задействовано 80 единиц техники, а утром на линию вышло больше ста специализированных машин.
- Дорожники проводят патрульную снегоочистку, после окончания снегопада начнут приводить в порядок остановочные павильоны, барьерное ограждение и другие элементы обустройства. При необходимости количество специалистов и техники будет увеличено, - отметили в пресс-службе.
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Сообщить о нештатной ситуации или высказать замечания о работе дорожных служб можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.