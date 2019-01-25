Дорожники работают в усиленном режиме на алтайских трассах

СЕГОДНЯ 09:33 2019-01-25T09:44:00+03:00

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В Алтайском крае ухудшилась погода – снег, порывы ветра до 20 метров в секунду и похолодание до -20 градусов. На дорогах это представляет для автомобилистов опасность.

В связи с такой погодой, дорожные службы, обслуживающие федеральные трассы Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан, перешли на усиленный режим работы.

В управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай» сообщили, что в ночь на 25 января на федеральных трассах в крае было задействовано 80 единиц техники, а утром на линию вышло больше ста специализированных машин.

- Дорожники проводят патрульную снегоочистку, после окончания снегопада начнут приводить в порядок остановочные павильоны, барьерное ограждение и другие элементы обустройства. При необходимости количество специалистов и техники будет увеличено, - отметили в пресс-службе.

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Сообщить о нештатной ситуации или высказать замечания о работе дорожных служб можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.