2019-01-25T09:14:18+03:00
Общество

Глава Барнаула поручил усилить борьбу со снегом и гололедом

Дарья САВЕНКО
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После уборки тротуар посыпается песком.После уборки тротуар посыпается песком.Фото: Дарья САВЕНКО
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Глава города Сергей Дугин поручит усилить меры борьбы со снегом и гололедом на тротуарах.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на первом этапе будет сформирован план по вывозу снега с проблемных участков. Это – узкие тротуары с разросшимися нависшими ветвями деревьев и участки возле дорожных ограждений. На втором – начнется работа по вывозу снега.

Сейчас механизированная уборка тротуаров города от снега ведется в ночную смену. Однако в период снегопадов тракторы со щетками проходят по городским тротуарам и днем. Кстати, в ближайшие дни в Барнауле ожидается снег.

- После уборки тротуар посыпается песком. Остановки общественного транспорта, подходы к пешеходным переходам посыпаются песком вручную, - отмечают в пресс-службе.

В ночь с 24 на 25 января механизированная уборка пешеходных дорожек производилась 13 тракторами с щетками.

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