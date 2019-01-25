В Бийске оптом продают «чудодейственных» жуков-знахарей, которых едят живьем

СЕГОДНЯ 08:15 2019-01-25T08:15:34+03:00

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На одном из сайтов появилось объявление о продаже в Бийске жуков-знахарей. За тысячу штук просят 600 рублей. При этом количество насекомых не ограничено, сообщает «Бийский рабочий».

Оказывается, этих насекомых используют в нетрадиционной медицине. Причем их едят живыми! Якобы их используют при таких заболеваниях, как СПИД, псориаз, онкология, бронхиальная астма, болезнь Паркинсона и других. А в профилактических целях такими жучками можно пообедать (поужинать или позавтракать) для повышения иммунитета.

Конечно, традиционная медицина отвергает такой метод лечения и профилактики. А заводчики настаивают, что эффект все же будет, но только при ряде условий: мол, польза будет лишь от взрослого жука (он отличается черным цветом), съеденного исключительно в живом виде, не пережевывая! Противно, конечно, но некоторые находят способ побороть отвращение – добавляют жуков в кефир или сок и выпивают (или закатывают в хлебный мякиш). Принимать рекомендуют до 30 (!) жуков в день. Но повторимся: традиционная медицина категорически отвергает лечение такими живыми «таблетками»!

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