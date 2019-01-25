Где на Алтае проводят радиологическое обследование участков застройки и зданий

СЕГОДНЯ 07:16 2019-01-25T07:17:09+03:00

Специалисты утверждают, что радиационный контроль никогда не бывает лишним

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Радиационная безопасность населения – защищенность людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения. Обеспечение радиационной безопасности населения осуществляется радиологическими исследованиями в период инженерно-экологических изысканий на территории земельных участков, предназначенных для строительства жилых, общественных зданий, объектов производственного назначения, прокладки инженерных коммуникаций, в ходе строительства и при вводе в эксплуатацию объектов завершенного строительства и реконструкции.

Радиационный контроль в ходе строительства подразумевает периодический радиационный контроль за содержанием природных радионуклидов в строительном сырье, материалах и изделиях, а также в изделиях и материалах, используемых для наружной и внутренней облицовки здании жилищного и общественного назначения, обязанность проведения которого возложена на производителя.

Радиационный контроль при вводе объекта в эксплуатацию включает в себя: поиск радиационных аномалий в поверхностях ограждающих конструкций помещений и на прилегающей территории; определение изотопов радона в воздухе помещений; оценка эффективной удельной активности радионуклидов в грунте, используемом при строительных работах (для обратной засыпки, благоустройства территории и пр.).

Радиологическое обследование участков, зданий, сооружений в Барнауле осуществляет ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» в объеме, регламентируемом соответствующими нормативными актами.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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