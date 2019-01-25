Житель Бийска в пьяном угаре изнасиловал жену брата

СЕГОДНЯ 05:22 2019-01-25T05:22:48+03:00

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Ближайшие шесть 36-летний житель Бийска проведет в колонии строго режима. Этот срок он получил за изнасилование. В пьяном угаре он набросился на жену своего брата.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, все произошло в декабре 2017 года. Осужденный находился в гостях у своего брата. Перебрав с алкоголем, он изнасиловал его жену, а также совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Известно, что ранее осужденный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, за что отбывал наказание в местах лишения свободы.

В ходе следствия обвиняемый полностью отрицал вину в содеянном, ссылаясь на то, что потерпевшая оговаривает его из-за личных неприязненных отношений. Однако защитная позиция мужчины была полностью опровергнута совокупностью собранных следователем доказательств.