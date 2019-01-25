Барнаульские депутаты могут лишиться компенсаций в 6 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 03:59 2019-01-25T03:59:00+03:00

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Депутаты Барнаульской городской Думы, которые работают на неосвобожденной основе, рискуют лишиться ежемесячных компенсаций, сумма которых составляет 6 тысяч рублей. Это связано с протестом, вынесенным прокуратурой.

Как пишет «Политсибру», Барнаульская городская Дума приняла решение о ежемесячных компенсациях в декабре 2013 года. В октябре 2018 года к этому решению добавился пункт о компенсации расходов на служебные командировки председателю БГД.

По данным издания ответственным за проработку данного вопроса со стороны депутатского корпуса является Андрей Солодилов. Со стороны городской администрации разбираться в сложившейся ситуации будет заместитель главы города по экономической политике Вячеслав Химочка.

Напомним, что совсем недавно у прокуратуры уже были вопросы к 14 депутатам Барнаульской городской Думы, связанные с выявленными нарушениями в заполнении деклараций о доходах и имуществе. Надзорное ведомство настаивало, чтобы этих депутатов лишили мандатов, но сами члены Барнаульской городской Думы утверждают, что если нарушения и были, то несущественные.