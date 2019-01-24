2019-01-24T17:01:54+03:00
Происшествия

Многодетный отец из Алтайского края совращал девочек в социальных сетях

Дарья САВЕНКО
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Представлялся он не 31-летним мужчиной, а 16-летним подростком.Представлялся он не 31-летним мужчиной, а 16-летним подростком.Фото: Дарья САВЕНКО
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Житель Первомайского района предстанет перед судом за совращение девочек и распространении порноматериалов в интернете. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Так, с июня по декабрь 2017 года, мужчина через интернет знакомился с девочками. Представлялся он не 31-летним мужчиной, каким и являлся, а 16-летним подростком. Он входил в доверие и просил детей отправлять ему фото порнографического характера. Взамен он прислал свои. Таким образом, пострадали от мужчины 12 девочек в возрасте от 12 до 15 лет, которые проживали как на территории Алтайского края, так и в других регионах России.

Свою вину он признал частично, утверждая, что не знал о возрасте девочек. При этом мужчина позиционировал себя как примерный семьянин, воспитывающий троих несовершеннолетних детей.

Ведомство просит родителей более внимательно относиться к контактам детей в социальных сетях и обращать внимание на их личную переписку.

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