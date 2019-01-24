ГИБДД рассказала о самых опасных участках в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 16:32 2019-01-24T16:35:14+03:00

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В пятницу, 25 января, в Алтайском крае ожидается метель и похолодание до -22 градусов. В связи с этим, ГИБДД призывает быть аккуратнее на дорогах и рассказала, какие участки являются самими опасными.

Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий из-за непогоды возможно на всей территории Алтайского края. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральных трассах Р-256 (Бийский и Красногорский районы) и А-322 (Поспелихинский и Рубцовский районы), а также на автодорогах местного значения в Третьяковском, Змеиногорском и Чарышском районах.

Водителям без острой необходимости не стоит покидать пределы населенных пунктов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.

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