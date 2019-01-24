В Барнауле открыли продажу билетов на самолет в Томск и Абакан

СЕГОДНЯ 15:57 2019-01-24T15:57:15+03:00

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С февраля из Барнаула можно будет улететь в Томск и Абакан прямыми рейсами. Билеты можно купить уже сейчас.

Как сообщили в Международном аэропорту Барнаул имени Германа Титова, полеты будет выполнять авиакомпания «СиЛа» на воздушном судне L410. Улететь в Томск из столицы Алтайского края можно во вторник в 8:20, в среду и воскресенье - в 12:30. В Барнаул самолет отправляется в понедельник и четверг в 8:00, во вторник - в 6:00. Полет длится около 1,5 часов. Стоимость билета в одну сторону - 2935 рублей.

Самолет из Барнаула в Абакан назначен на 10:10 в понедельник и четверг. Из Хакасии в Алтайский край пассажиры смогут отправиться в среду и воскресенье в 10:30 минут. Полет также длится почти 1,5 часа. Билет в одну сторону стоит 3935 рублей.

Напомним, новые направления вошли в список маршрутов на 2019 год, субсидируемых Росавиацией по постановлению Правительства РФ.