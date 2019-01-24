Ветер до 20 метров в секунду обещают 25 января в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-24T14:01:22+03:00

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В пятницу, 25 января, в Алтайском крае ожидается снег и сильный ветер.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, порывы юго-западного ветра достигать будут 15-20 метров в секунду. В такую погоду спасатели просят быть особенно аккуратными на дорогах. При осадках следует уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой.

Перед дальней поездкой важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных.

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Пожарно-спасательная служба МЧС России - 101.

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