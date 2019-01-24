2019-01-24T13:34:09+03:00
Происшествия

Сельчанин до смерти избил знакомого из-за некачественного самогона

Дарья САВЕНКО
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Сельчанин избил своего знакомого из-за непонравившегося алкоголя. Инцидент произошел 10 января 2019 года в Баевском районе.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, 38-летний мужчина приобрел у односельчанина самогон. Вечером того же дня он вернулся и потребовал поменять алкоголь из-за его сомнительного качества. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Недовольный «покупатель» избил знакомого в его собственном доме и на усадьбе. После конфликта они решили поговорить на следующий день, однако утром 57-летний хозяин дома был обнаружен мертвым.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчина в настоящее время он заключен под стражу.

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