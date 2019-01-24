2019-01-24T13:04:17+03:00
Общество

«Геомаркет» остается закрытым по решению суда

САПОЖКОВА Александра
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Торговый центр «Геомаркет» остается закрытым по решению суда из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Как сообщает «Политсибру», сначала дело рассматривала прокуратура Октябрьского района, а сейчас этим будет заниматься Индустриальный суд. Дата следующего заседания неизвестна.

- Один из арендаторов 22 января рассказал, что администрация ТЦ в частной беседе сообщила, что здание вновь открывается. Однако позже из администрации перезвонили и передали, что дело передали в суд, и срок открытия переносится, – пишет издание.

Напомним, «Геомаркет» временно закрыли по решению суда в декабре 2018 года.

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22 декабря судебные приставы опечатали барнаульский ТЦ «Геомаркет» - продавцы не смогли попасть внутрь. Офисная же часть продолжает работать. Причина - нарушения пожарной безопасности, которые были выявлены еще в апреле (подробнее)

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