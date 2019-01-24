2019-01-24T12:32:49+03:00
Происшествия

Жительница Белокурихи потеряла более 10 тысяч рублей в погоне за «призом от банка»

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительница Белокурихи потеряла более 10 тысяч рублей в погоне за «призом от банка»Жительница Белокурихи потеряла более 10 тысяч рублей в погоне за «призом от банка»Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Мошенники опустошили банковскую карту жительницы Белокурихи, после того как она решила поучаствовать в «розыгрыше» двух тысяч рублей от банка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 51-летней женщине в одной из социальных сетей пришло сообщение от ее подруги. В нем было сказано, что банк разыгрывает приз – две тысячи рублей. Чтобы его получить, нужно сообщить персональные данные своей банковской карты. В итоге доверчивая женщина сообщила эти данные, а также написала коды, которые ей пришли по СМС. После этого с ее банковской карты списали более 10 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась с заявлением в полицию.

Вскоре выяснилось, что потерпевшая писала не подруга, а злоумышленники, которые сделали копию ее страницы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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