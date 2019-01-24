Бийские автоперевозчики просят поднять цену проезда до 20 рублей

СЕГОДНЯ 12:21 2019-01-24T12:21:43+03:00

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Автоперевозчики Бийска обратились в горадминистрацию с просьбой повысить стоимость билета в общественном транспорте до 20 рублей.

Аргументировали повышение тем, что увеличились цены на НДС и ГСМ. Как пишет «Бийский рабочий», владельцам больших автобусов отказали.

- Специалисты отдела ценообразования не могут одобрить повышение тарифа на проезд, потому что от перевозчиков нет документального подтверждения затрат и себестоимости. К тому же под заявлением подписалось 17% предпринимателей. А чтобы заявление было рассмотрено, необходимо как минимум 50%, - сообщил начальник пресс-центра администрации Бийска Павел Сидоренко.

Немного другая история с автобусами малой вместимости. В конце 2018-го они тоже подали документы, и число обратившихся было более 50%. Поэтому тарифный вопрос уже рассматривается (рассмотрение, предположительно, будет длиться около двух месяцев).

Последнее повышение цен в Бийске на проезд в автобусах было в 2016 году - до 17,50 руб.