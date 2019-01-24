2019-01-24T11:45:07+03:00
Происшествия

Жительницу Барнаула лишили прав после наезда на ребенка

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В конце декабря 2018 года 40-летняя жительница Барнаула совершила наезд на 10-летнего ребенка. После этого она покинула место ДТП.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 декабря в 11 часов 35 минут на проспекте Ленина в районе дома №103. Автомобиль Honda Jazz наехал на ребенка 2008 года рождения. За рулем иномарки находилась женщина 1979 года рождения. После аварии она скрылась с места ДТП.

Вскоре полицейским удалось установить ее личность. За оставление места дорожно-транспортного происшествия женщину лишили водительского удостоверения на 1 год.

Также известно, что у ребенка, который пострадал в этой аварии, диагностировали ушибы. Пока не определено, какую ответственность понесет женщина за наезд на ребенка.

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