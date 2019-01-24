2019-01-24T11:22:19+03:00
Общество

Жительница Рубцовска стала участницей капитал-шоу «Поле чудес»

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительница Рубцовска стала участницей капитал-шоу «Поле чудес»Жительница Рубцовска стала участницей капитал-шоу «Поле чудес»Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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Жительница Рубцовска поделилась в социальных сетях рассказом о том, как она стала участницей программы «Поле чудес». Это произошло в декабре прошлого года. В эфир запись программы с участием нашей землячки выйдет только в феврале 2019 года.

Подробнее об участии жительницы Алтайского края в капитал-шоу «Поле чудес» пишет портал «ВРубцовске.ру». Поэтесса, музыкант и исполнительница своих песен Анна Зарецкая оставила достаточно восторженный отзыв о своем участии в популярной программе.

– Я не знаю, как описать несколькими словами то, что случилось там. Это просто сказка, чудо, а все организаторы и ведущий – настоящие кудесники, внимательные и заботливые люди, для которых комфорт всех участников –самое важное! Все прошло замечательно! – написала Анна Зарецкая в социальных сетях.

Девушка добавила, что она с нетерпением ждет, когда программа выйдет в эфир, чтобы снова пережить радостные минуты своего участия в капитал-шоу.

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