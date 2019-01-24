2019-01-24T10:43:51+03:00
Общество

Более 5 млн рублей выделили на расчистку дна Барнаулки

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Барнауле начались первые работы по подготовке к весеннему паводку 2019 года. Одной из первых мер стала расчистка дна и укрепления берегов Барнаулки на участке от автомобильного моста на шоссе Ленточный бор до гидротехнического сооружения на Ангарском проезде.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что на проведение работ на реке Барнаулке из бюджета города выделили более 5 млн рублей.

Прежде всего работы направлены на то, чтобы защитить от паводка жителей Борзовой Заимки и поселка Кирова, а также станции Ползуново. В прошлом году уровень воды в этих местах поднялся, размыло дорогу.

Протяженность участка, на котором велись работы, составил почти два километра. Подрядчик приступил к ним в первые дни нового года, так как грунт зимой сильно промерз и наступило оптимальное время для передвижения тяжелой техники.

Результатом этих работ стало то, что уровень грунтовых вод в этом месте понизился на 50-70 см.

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