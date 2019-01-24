2019-01-24T10:25:46+03:00
Общество

В Барнауле сняли на видео голубя, который переходил дорогу по «зебре»

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Барнауле сняли на видео голубя, который переходил дорогу по «зебре»В Барнауле сняли на видео голубя, который переходил дорогу по «зебре»Фото: скриншот видео
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На запись видеорегистратора барнаульского автомобилиста попал любопытный случай. Камера зафиксировала, как голубь переходил одну из улиц города строго по пешеходному переходу.

Это видео опубликовали на странице сообщества «Инцидент Барнаул». Ролик сопровождается интересной записью: «В Барнауле живут очень культурные и законопослушные голуби. Пернатый не стал рисковать жизнь, а перешел дорогу по пешеходному переходу. Смотрите и учитесь».

Ничего необычного. Просто голубь переходит дорогу (Инцидент Барнаул)..

Барнаульцы продолжают оставлять свои комментарии под этим видео:

– Голуби умнее многих пешеходов, – написал Никита Голиков.

– Да и водитель молодец, пропустил пешехода, – добавила Елена Будько.

– Но только не пешехода, а птицехода, – ответила ей Валентина Нефедова.

– Я же правильно понял, что это улица Георгиева? Крыло поди повредил, в травмпункт идет, он же как раз там, – заметил Денис Денисов.

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