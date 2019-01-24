2019-01-24T09:28:56+03:00
Общество

Барнаулец пытался купить двигатель для авто и потерял 17 тысяч рублей

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции Барнаула устанавливают личности злоумышленников, которые похитили 17 тыс. рублей у мужчины.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Барнаулу, потерпевший оставил заявку на одном из сайтов на покупку двигателя для своего автомобиля, где указал номер мобильного телефона. Вскоре ему позвонил неизвестный и сказал, что у него имеется необходимая деталь. После на электронную почту покупателя продавец выслал счет на оплату. Мужчина перевел денежные средства и позвонил продавцу для уточнения деталей отправки товара. Телефон злоумышленника оказался выключен. Потерпевший понял, что стала жертвой мошенников и обратилась с заявлением в органы внутренних дел. Сумма ущерба составила 17000 рублей.

Полицейские установили, что абонентский номер с которого звонили потерпевшему зарегистрирован в Московской области.

Сотрудники полиции напоминают жителям быть внимательными при совершении различных сделок в интернете. Проявите бдительность к неизвестным лицам, предлагающим совершить финансовые операции посредством подключения услуг через банкоматы или переводы денежных средств. Проверяйте информацию с предложениями, поступающими от незнакомых лиц и не сообщайте им данные своих банковских карт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительницу Барнаула лишили прав после наезда на ребенка
Жительница Рубцовска стала участницей капитал-шоу «Поле чудес»
Более 5 млн рублей выделили на расчистку дна Барнаулки
В Барнауле сняли на видео голубя, который переходил дорогу по «зебре»
Барнаулец пополнил интернет-кошелек другого мужчины и пожаловался в полицию
Расписание автобусов №40 изменится в Барнауле
ВТБ запатентовал мультиэмитентную систему на блокчейне
На Алтае кочегар сжег в печи собутыльника
Две квартиры с музыкальными комнатами продают в Барнауле и Рубцовске
Погода на 24 января 2019 года в Барнауле: -7 градусов и снег
Объем соцвыплат в Алтайском крае увеличится на 12,8%
Школы и больницы Алтайского края получили более 140 новых авто
Барнаульцам вновь предстоит выбрать объекты для благоустройства
Владимир Полетаев: Горный Алтай готов развивать приграничное сотрудничество с соседними странами
Мораторий на рубки в ленточных борах вводят на Алтае
Мужчина до смерти избил знакомого за предложение развлечься с девушками
На Алтае школьника покусала бешеная собака
В Барнауле изменится расписание автобусов маршрута №40
Жительница Барнаула судится с клиникой «Антуриум»
В Барнауле возобновили строительство Государственного художественного музея