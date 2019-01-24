Барнаулец пытался купить двигатель для авто и потерял 17 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:28 2019-01-24T09:28:56+03:00

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Сотрудники полиции Барнаула устанавливают личности злоумышленников, которые похитили 17 тыс. рублей у мужчины.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Барнаулу, потерпевший оставил заявку на одном из сайтов на покупку двигателя для своего автомобиля, где указал номер мобильного телефона. Вскоре ему позвонил неизвестный и сказал, что у него имеется необходимая деталь. После на электронную почту покупателя продавец выслал счет на оплату. Мужчина перевел денежные средства и позвонил продавцу для уточнения деталей отправки товара. Телефон злоумышленника оказался выключен. Потерпевший понял, что стала жертвой мошенников и обратилась с заявлением в органы внутренних дел. Сумма ущерба составила 17000 рублей.

Полицейские установили, что абонентский номер с которого звонили потерпевшему зарегистрирован в Московской области.

Сотрудники полиции напоминают жителям быть внимательными при совершении различных сделок в интернете. Проявите бдительность к неизвестным лицам, предлагающим совершить финансовые операции посредством подключения услуг через банкоматы или переводы денежных средств. Проверяйте информацию с предложениями, поступающими от незнакомых лиц и не сообщайте им данные своих банковских карт.