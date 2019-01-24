Барнаулец пополнил интернет-кошелек другого мужчины и пожаловался в полицию

СЕГОДНЯ 09:24 2019-01-24T09:24:18+03:00

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Сотрудники баранульской полиции устанавливают личности злоумышленников, похитивших деньги у мужчины.

Предварительно установлено, что потерпевший на одном из видеохостинговых сайтов в сети Интернет увидел рекламу о том, что при пополнении популярного интернет-кошелька денежными средствами, начисляется бонус 30% от внесенной суммы.

- Потерпевший перешел по ссылке, указанной в рекламе, совершил пополнение денежными средствами с банковской карты, но обнаружил, что данная сумма на кошелек не поступила. После чего в истории платежей он увидел, что деньги были зачислены на номер интернет-кошелька, принадлежащего неизвестному мужчине. Потерпевший обратился в органы внутренних дел, - сообщает Управление МВД России по городу Барнаулу.

В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции обращаются к гостям и жителям краевой столицы с просьбой быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. При перечислении денежных средств посредством сети проверять информацию, а также доверять только проверенным сайтам.